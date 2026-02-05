De Vecchi: "Allegri giustamente ha riconfermato De Winter e lui ha fatto l’ennesima buona prestazione"

vedi letture

Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su Koni De Winter: “Il Milan è una squadra che sembra aver ritrovato una certa solidità difensiva: è l’unica squadra che non ha preso gol da fuori in tutta la stagione e ha trovato un quarto titolare in De Winter. Diciamo che si è affrancato strada facendo perché sicuramente il braccetto di sinistra non gli si confaceva in quanto lui è destro, ma ha ugualmente offerto delle buone prestazioni. Allegri giustamente l’ha riconfermato e a Bologna, da braccetto di destra al posto di Tomori, ha fatto l’ennesima buona prestazione. È una squadra sicuramente attenta da un punto di vista difensivo, nel senso che concede poco centralmente, anche perché non difende alta; ha un blocco relativamente basso se guardiamo le altezze del baricentro, e questo favorisce l’impermeabilità della difesa. Se a ciò si aggiunge la buonissima prestazione di Athekame e la solita applicazione ormai di Davide Bartesaghi, direi che abbiamo corso pochissimi rischi.

L’anno scorso abbiamo fatto male, siamo stati sotto le attese. Quest’anno tutti erano curiosi di vedere fino a dove saremmo arrivati. Adesso siamo in buona posizione, soprattutto per il fatto che ieri sera abbiamo disputato uno dei migliori primi tempi della stagione. Quello mi conforta, nel senso che la classifica è importante, ma è importante anche l’atteggiamento della squadra e cosa ne nasce di conseguenza“.