Abbiati: "Il Milan di oggi è molto simile a quello dell'ultimo scudetto"
MilanNews.it
La collega Giada Bruno, in occasione dell'evento organizzato al Milan Club Cirò Marina, ha sentito l'ex portiere Christian Abbiati, che con la maglia del Milan ha collezionato 380 presenze in tutte le competizioni in oltre 10 anni in rossonero. Di seguito le sue dichirazioni.
C'è qualche analogia tra questo Milan e quello dello scudetto del 2021/22?
"È molto simile. Non sarà facile, io mi auguro comunque che il Milan riesca ad arrivare nelle prime 4 perché è molto importante, però ha delle cose molto simili. Bisogna tifare, sperare e stare vicino alla squadra".
È quindi il Milan una delle favorite?
"Si, anche se secondo me l'Inter è più forte. Dobbiamo stare lì e sperare in qualche passo falso dei nerazzurri".
Pubblicità
News
Gozzini: "È insolito per il Milan entrare e colpire, addirittura chiudere la partita in un tempo: è quello che i rossoneri hanno fatto a Bologna"
Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlanidi Franco Ordine
Le più lette
1 Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
2 Lotta scudetto, Ambrosini: "Se il Milan arriva al derby con quel distacco lì, l’Inter ha mostrato di non essere tanto in grado di gestirlo emotivamente"
Primo Piano
Un mese al derby: il Milan deve mettere pressione all'Inter. I calendari delle due squadre a confronto
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com