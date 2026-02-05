Milano-Cortina 2026, domani sera atteso a San Siro anche il Capitano Franco Baresi

È tutto pronto per l'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: venerdì 6 febbraio, dalle 20, San Siro ospiterà un evento spettacolare che unirà sport, cultura e tecnologia in una grande celebrazione collettiva.

Cuore simbolico della serata sarà l’accensione del braciere olimpico, affidata ad Alberto Tomba: una doppia accensione tecnologica ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci, pensata per collegare idealmente Milano alle Dolomiti, passando per Cortina, Livigno e Predazzo. Quattro luoghi e quattro cerimonie intrecciate in un unico racconto, che mette l’Italia al centro tra innovazione, arte e rispetto per l’ambiente. I bracieri, imponenti strutture semoventi illuminate da migliaia di luci a basso consumo, si muoveranno come un respiro, evocando l’armonia tra uomo e natura.

Lo spettacolo sul palco vedrà protagonisti artisti di fama mondiale: Mariah Carey canterà "Nel blu, dipinto di blu", Laura Pausini interpreterà l’inno italiano, mentre Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli porteranno l’eleganza della lirica. La narrazione sarà affidata a Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis, con il contributo musicale internazionale del pianista Lang Lang e le contaminazioni contemporanee di Ghali.

Ampio spazio anche alla cultura italiana, da Verdi e Puccini alla poesia di Leopardi, e allo sport, con la sfilata di 5.000 atleti accompagnati da 2.000 volontari. Tra questi, sei campioni del mondo della pallavolo e ospiti d’onore come Franco Baresi e Beppe Bergomi, che torneranno a San Siro per un momento carico di memoria ed emozione.