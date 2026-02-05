Milano-Cortina 2026, domani sera atteso a San Siro anche il Capitano Franco Baresi
È tutto pronto per l'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: venerdì 6 febbraio, dalle 20, San Siro ospiterà un evento spettacolare che unirà sport, cultura e tecnologia in una grande celebrazione collettiva.
Cuore simbolico della serata sarà l’accensione del braciere olimpico, affidata ad Alberto Tomba: una doppia accensione tecnologica ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci, pensata per collegare idealmente Milano alle Dolomiti, passando per Cortina, Livigno e Predazzo. Quattro luoghi e quattro cerimonie intrecciate in un unico racconto, che mette l’Italia al centro tra innovazione, arte e rispetto per l’ambiente. I bracieri, imponenti strutture semoventi illuminate da migliaia di luci a basso consumo, si muoveranno come un respiro, evocando l’armonia tra uomo e natura.
Lo spettacolo sul palco vedrà protagonisti artisti di fama mondiale: Mariah Carey canterà "Nel blu, dipinto di blu", Laura Pausini interpreterà l’inno italiano, mentre Andrea Bocelli e Cecilia Bartoli porteranno l’eleganza della lirica. La narrazione sarà affidata a Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis, con il contributo musicale internazionale del pianista Lang Lang e le contaminazioni contemporanee di Ghali.
Ampio spazio anche alla cultura italiana, da Verdi e Puccini alla poesia di Leopardi, e allo sport, con la sfilata di 5.000 atleti accompagnati da 2.000 volontari. Tra questi, sei campioni del mondo della pallavolo e ospiti d’onore come Franco Baresi e Beppe Bergomi, che torneranno a San Siro per un momento carico di memoria ed emozione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan