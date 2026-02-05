Borghi incensa Modric: "Ha capacità di recuperare palloni pur non essendo un interditore"

Stefano Borghi, noto giornalista ed opinionista sportivo, ha parlato così del rendimento di Luka Modric in questa stagione. Ecco le sue considerazioni dette nel proprio canale Youtube:

“Tutta questa mentalità, equilibrio, capacità di far funzionare è molto dovuta a quel giocatore straordinario che il Milan ha in mezzo al campo, che ha vinto il pallone d’oro nel 2018, perchè Modric oltre a dar la possibilità di avere sempre un innesco, nei momenti in cui prendi la palla e l’avversario respira anche un solo attimo, abbassa il ritmo, e allora quando hai uno come lui la palla viaggia. Ma poi il senso della posizione, il senso del campo, la capacità di recuperar la palla pur non essendo un interditore, un giocatore fisico, ma partendo dal punto giusto nel momento giusto, con quella capacità straordinaria di saper leggere le cose prima, ecco che Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato, un vero e proprio plinto su cui si costruisce tutta l’architettura di Allegri”

MILAN, TRA PISA E RECORD IN TRASFERTA

Venerdì 13 il Milan tornerà in campo a Pisa, nell’ennesima trasferta di una stagione che sta assumendo contorni storici. Quella toscana sarà infatti la terza gara esterna consecutiva e la sesta nelle ultime otto. Ma lontano da San Siro i rossoneri stanno costruendo gran parte della loro forza: con sette vittorie e cinque pareggi, il Milan 2025-26 è rimasto imbattuto in tutte le prime dodici trasferte di campionato, un risultato mai raggiunto da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, nel 2004-05. Nei cinque principali campionati europei, solo il Bayern Monaco può vantare lo stesso primato.

Una striscia che può ancora allungarsi e che, secondo Rabiot, rappresenta il vero motore della stagione: "Senza di noi il campionato sarebbe già finito". I numeri gli danno ragione. Con 14 vittorie e 8 pareggi, il Milan è imbattuto da 22 partite consecutive in Serie A, un dato che non si vedeva dal 1992-93, quando la squadra di Fabio Capello arrivò a quota 23.