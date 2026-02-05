Scoppola notevole alla Juventus: 3-0 e Atalanta in Semifinale di Coppa Italia

Scoppola notevole alla Juventus: 3-0 e Atalanta in Semifinale di Coppa ItaliaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

L'Atalanta va in semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus con una scoppola notevole: 3-0 a Bergamo e Dea qualificata. I bergamaschi la sbloccano su rigore con Scamacca, punito il braccio largo di Bremer nonostante le proteste di Spalletti. Bianconeri spreconi, soprattutto con McKennie, e poi l'Atalanta dilaga prima con Sulemana, beffati Kalulu e Perin, e poi con Pasalic.