Coppa Italia, il tabellone aggiornato: Inter e Atalanta in Semifinale

Coppa Italia, il tabellone aggiornato: Inter e Atalanta in SemifinaleMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:10News
di Manuel Del Vecchio

Questo il tabellone aggiornato di Coppa Italia dopo la sfida di stasera. Atalanta ed Inter qualificate in semifinale, le due squadre conosceranno le avversarie con le sfide della prossima settimana.

COPPA ITALIA - TABELLONE
Inter - Torino 2-1
Napoli - Como (Martedì 10 febbraio)

Atalanta - Juventus 3-0
Bologna - Lazio (mercoledi 11 febbraio) 