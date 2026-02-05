Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Cechia: ci sono anche due giovani rossoneri

Dopo aver inaugurato l’anno con un’amichevole contro la Slovenia a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, a gennaio – un successo per 1-0 e un pareggio per 2-2 – la Nazionale Under 15 farà ritorno al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ per un doppio test match contro i pari età della Cechia, in programma martedì 10 (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 12 febbraio (ore 11).

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2011, che si raduneranno domenica sera a Novarello.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Samuele Spanò (Inter);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Andrea Bernasconi (Milan), Giulio Cacucciolo (Torino), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Christian D’Aiello (Genoa), Elia Pistone (Fiorentina);

Centrocampisti: Daniele Geraci (Stoccarda), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus);

Attaccanti: Francesco Buondonno (Napoli), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Mattia Pica (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Leonardo Rossini (Milan).

Staff – Tecnico: Enrico Battisti; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Supervisore Under 15: Antonio Rocca; Assistenti tecnici: Antonio Candreva e Bruno Redolfi; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Luca Bossi; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Gabriele Altavilla e Lorenzo Sapegno; Fisioterapista: Marco Cerroni; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Francesco Lupi.