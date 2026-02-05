Quale allenatore sta dando in più alle proprie squadre? Jeda: "Spalletti, poi Allegri"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante di Cagliari e Lecce, tra le altre, Jeda ha detto la sua su alcuni degli allenatori protagonisti di questa Serie A.
Chivu ha sorpreso:
"E' la gestione di una grande squadra che fai la differenza. Se non sai gestire i grandi campioni è complicato. Di tecnico cosa puoi insegnare a quei calciatori? Serve gestirli. E' stato importante il lavoro di Chivu. Bravo anche Fabregas, che si è calato bene nella Serie A velocemente. Anche se il Como ha speso tanto sul mercato, non dimentichiamocelo".
Vista la rosa, qual è l'allenatore che sta dando qualcosa di più?
"Direi Spalletti, poi Allegri".
