Borghi analizza le prestazioni del Milan: "Parte studiando, poi colpisce”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della partita di martedì sera tra Bologna e Milan vinta dai rossoneri per 3-0. Queste le sue parole:

“Ieri il Milan è partito mettendo come basamento del proprio piano la mentalità, perchè il Milan è partito anche lasciando un po’ sfogare il Bologna, aspettandolo, vedendo un po’ cosa voleva fare l’avversario, senza rischiare niente di esorbitante, qualcosa si, perchè il Milan qualcosa ti concede sempre, a volte anche qualcosa di grosso, però ieri sera nei primi 15 minuti è arrivato qualche volta a concludere senza creare palle gol limpidissime, e poi puntualmente, appena l’avversario scende d’intensità, il Milan sale e riesce a colpire. Il Milan poi è riuscito a concretizzare quasi subito, anche grazie alle gentili concessioni della difesa del Bologna, però ha concretizzato, ha raddoppiato prima dell’intervallo, ha triplicato ad inizio secondo tempo e poi di fatto si è concesso la gestione della partita”