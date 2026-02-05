Milan, un anno fa l'esordio in rossonero di Santiago Gimenez

Milan, un anno fa l'esordio in rossonero di Santiago GimenezMilanNews.it
di Enrico Ferrazzi

Esattamente un anno fa, il 5 febbraio 2025, Santiago Gimenez ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia del Milan in occasione del match valido per i quarti di Coppa Italia contro la Roma: l'attaccante messicano, arrivato durante il mercato invernale dal Feyenoord, entrò in campo al 59' al posto di Tammy Abraham. La gara si chiuse con la vittoria per 3-1 del Diavolo (doppietta di Abraham e gol di Joao Felix su assist di Gimenez).

Questo il tabellino di Milan-Roma di Coppa Italia:

MILAN-ROMA 3-1
Marcatori: 16’ e 42’ Abraham, 54’ Dovbyk, 71’ Joao Felix.

LE FORMAZIONI:
MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo; Musah (dal 90’ Sottil), Fofana, Reijnders; Jimenez (dal 70’ Leao), Abraham (dal 59’ Santiago Gimenez), Pulisic (dal 59’ Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda. All. Conceicao

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (dal 46’ Rensch), Hummels (dal 80’ Nelsson), Ndicka; Saelemaekers (dal 80’ El Shaarawy), Koné, Paredes (dal 46’ Pellegrini), Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov (dal 46’ Dovbyk). A disp.: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Soule, Gourna Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Sangare. All. Ranieri

Arbitro: Piccinini di Forlì.
Ammoniti: 70' Kone.
Recupero: 1' 1T, 3’ 2T.