Abbiati sulla corsa scudetto: "L'Inter è più forte. Il Milan deve sperare in qualche passo falso"

La collega Giada Bruno, in occasione dell'evento organizzato al Milan Club Cirò Marina, ha sentito l'ex portiere Christian Abbiati, che con la maglia del Milan ha collezionato 380 presenze in tutte le competizioni in oltre 10 anni in maglia rossonera. Di seguito le sue dichirazioni.

C'è qualche analogia tra questo Milan e quello dello scudetto del 2021/22?

"È molto simile. Non sarà facile, io mi auguro comunque che il Milan riesca ad arrivare nelle prime 4 perché è molto importante, però ha delle cose molto simili. Bisogna tifare, sperare e stare vicino alla squadra".

È quindi il Milan una delle favorite?

"Si, anche se secondo me l'Inter è più forte. Dobbiamo stare lì e sperare in qualche passo falso dei nerazzurri".