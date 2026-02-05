Sabatini: “Rabiot uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Se il Milan non avesse perso con la Cremonese…”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così di Rabiot dopo l’ennesima prestazione di livello:

“Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo in questo momento. Ed è un giocatore che se il Milan non avesse perso con la Cremonese alla prima giornata, e non c’era Allegri che diceva di comprare Rabiot, il Milan non lo comprava. Rabiot è costato 7 milioni, perchè poi a Marsiglia si era creata quella situazione. È un’operazione storica per il Milan. Ora, è anche opportuno segnalare tutte le prestazioni dei singoli però c’è anche da dire che il Bologna ha agevolato la vittoria del Milan, si è offerto in maniera molto blanda a un Milan molto ruvido, perfino nella concentrazione. Maignan non ha mai toccato la palla con le mani, ha festeggiato in ferie il rinnovo”