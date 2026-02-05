Ferrante non ha dubbi: "Lotta scudetto? L'unico ostacolo per l'Inter è il Milan"
MilanNews.it
L'ex attaccante Marco Ferrante, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così della lotta scudetto:
Chi deve temere per lo Scudetto?
"La Juve ha una quadratura con Spalletti, ma non è all'altezza di poter impensierire l'Inter. L'unica che per numeri si avvicina è il Milan, che avrà anche la chance del derby. L'unico ostacolo è quello rossonero. E' un campionato che può buttare via solo l'Inter".
L'Inter dovrà dare un segnale diverso però nei big match:
"C'è lo scontro diretto che conterà ma non vedo grosse difficoltà per l'Inter".
Come vede Nkunku al Milan?
"A me piace, vede la porta, il Milan non applica un bel calcio da vedere, ma in un rush finale teso ci sarebbe da divertirsi".
