Longhi: "Il Milan sta viaggiando fortissimo. Per lo Scudetto dipende dalla media che terrà l’Inter"

vedi letture

Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso su Radio Tutto Napoli sulla corsa Scudetto: “Ovviamente il solco si può ridurre, perché dipende da quella che sarà la media che terrà l’Inter. Però non dimentichiamo che c’è anche il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo, lo abbiamo visto a Bologna. Più aumenta il numero degli avversari dai quali bisogna togliere punti, più diventa difficile l’operazione recupero.”

È una stagione particolare per il Napoli. Che lettura dai di questo momento?

“È una stagione particolare, sì. Non ritorno sul tema degli infortuni perché è stato già trattato e ritrattato, però è una stagione in cui bisogna guardare in faccia la realtà. Il Napoli non è quello che si pensava potesse essere a inizio stagione. È una squadra che è stata costretta a cambiare pelle continuamente, un Napoli camaleontico. Conte è stato bravo a trovare soluzioni ogni volta che si sono presentate difficoltà.”

C’è differenza tra il Napoli del campionato e quello di Champions?

“Parlo del Napoli italiano, quello del nostro campionato. Il Napoli di Champions, invece, non ha affatto risposto alle attese di tutti gli italiani, ma soprattutto dei tifosi del Napoli. Da campione d’Italia ci si aspettava decisamente di più.”