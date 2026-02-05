Che Tonali sia il primo nome della lista della Juventus per la prossima estate non è un segreto

Davide Chinellato, corrispondente dall'Inghilterra per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Sandro Tonali: "Che Sandro Tonali sia il primo nome della lista juventina per la prossima estate non è un segreto. I segreti - semmai - sono da ricercare in quelle mezze frasi sibilline del suo agente alla fine del mercato di gennaio e da alcune piccole azioni registrate in casa Newcastle negli ultimi giorni, che hanno dato forza agli uomini della Continassa senza che questi avessero fatto nulla. Il centrocampista è il primo obiettivo per l'estate della Juve, non più solo un sogno: anche se per riportarlo in Italia servirebbe un investimento significativo. Occhio però a quello che succede in Inghilterra: il Newcastle rischia di rimanere fuori dalla Champions, a quel punto avrebbe la necessità di cedere una stella per stare nei parametri del fair play finanziario.

Il lavoro del nuovo allenatore - che ha apprezzato Tonali nel periodo della nazionale - ha rimesso in pista diversi calciatori che sembravano fuori dai giochi, di conseguenza il club (con la prossima Champions) avrebbe margine per arrivare a confezionare un'operazione da 40-50 milioni. Anche il peso dell'ingaggio non sarebbe un problema: Tonali al Newcastle guadagna 5 milioni netti più uno di bonus, siamo in linea con quello che percepisce David e quello che prenderà Yildiz col suo nuovo contratto. "Tonali alla Juve? Non è il momento di parlarne" ha detto il suo agente Beppe Riso (ai microfoni di Sky Sport) all'ultimo giorno del mercato di gennaio, smentendo gli accostamenti del calciatore in tutte le altre destinazioni".