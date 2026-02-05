L'Arsenal vuole vincere tutto: la squadra di Arteta batte il Chelsea e va in finale di Coppa di Lega

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Arsenal batte 1-0 il Chelsea nella semifinale di ritorno della Coppa di Lega e torna in finale dopo sei anni. I Gunners avevano vinto all'andata per 3-2. Decisivo il gol in contropiede di Kai Havertz al 97', bravo ad approfittare dei blues che si erano riversati in avanti alla ricerca del gol. L'Arsenal giocherà la finale a Wembley il 22 marzo contro la vincente tra Manchester City e Newcastle. (ANSA).