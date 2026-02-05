Ordine: "Ho da dare un consiglio non richiesto a Furlani: è utile fare in modo che la narrazione secondo cui esistono ancora due Milan venga superata"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul Milan: "Ho da dare un consiglio non richiesto all’ad Giorgio Furlani. Ed è il seguente: per il bene suo, del suo lavoro e del Milan innanzitutto che -come ripete Allegri- “sta sopra tutti”, sarà utile fare in modo che la narrazione secondo cui esistono ancora due Milan, uno che governa e guida dagli uffici di casa Milan e la parte sportiva con Allegri e Tare di stanza a Milanello, venga superata. È emersa ancora una volta a proposito dell’affare Mateta. Tutti i grandi club storici hanno sempre avuto qualcuno col volante in mano ma senza escludere i collaboratori più stretti dalle scelte più importanti. E ancora: è augurabile che qualche addetto alla comunicazione faccia presente al capo azienda che se le notizie in esclusiva escono solo e soltanto su un determinato media, poi dagli altri media di sicuro non riceverà elogi ma soltanto pizzicotti sulla guancia".

BOLOGNA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"È stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri a Dazn - una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Più che gestione, di giocate precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio e bene perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia in profondità che sulla palla addosso. È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti. Il nostro obiettivo, ripeto, è di rimanere tra le prime quattro e sarà difficile perché il cammino è ancora lungo. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti dentro come squadra e hanno difeso bene: non prendere gol fa sempre bene. Più importante essere a +7 dalla Roma o tornare a -5 dall’Inter? È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti da fare per tornare in Champions. Bisogna fare un passettino alla volta. Godiamoci questa sosta, perché domenica non giochiamo, e quindi bisogna recuperare un po’ di energie ma soprattutto giocatori come Leao e Pulisic che ci daranno una mano. Sarebbe bello al ritorno, venerdì prossimo col Pisa, avere tutti i giocatori a disposizione. A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest’anno non possiamo giocarle. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions”.