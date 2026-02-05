Polemiche da Luperto per la cessione del Cagliari. Ma il ds Angelozzi frena

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - Cagliari senza Luperto, ceduto alla Cremonese nell'ultimo giorno di mercato. Con tanto di addio polemico, sui social, del difensore. Il direttore sportivo, Guido Angelozzi, oggi in conferenza stampa, spiega: "Io per primo avevo annunciato che era incedibile, per me è come un figlioccio, l'ho avuto quando era ragazzino a Lecce. Ma nel calciomercato ci si trova di fronte a degli imprevisti: abbiamo avuto una richiesta importante, un affare per la società. Mi sono sconfessato e l'ho fatto: consapevole anche degli eventuali rischi. La scelta è stata mia e del presidente, l'allenatore non era contento.

Mi dispiace per l'uomo Luperto, ma sul campo, anche se lui è forte, abbiamo altri giocatori bravi". "Prati (ceduto al Torino, ndr) ha giocato 16 gare da titolare, ma dopo che il mister ha spostato Gaetano, ha chiesto lui di andar via". Prossima mossa il riscatto di Kilicsoy: "Ci abbiamo già provato cercando di strappare un prezzo inferiore a quello concordato, ma ci hanno detto che il prezzo è quello pattuito (11 milioni, ndr). Sta facendo bene, tutti parlano di lui. È nostra intenzione riscattarlo", ha concluso Angelozzi. (ANSA).