L'Inter giocherà la semifinale di Coppa Italia contro Napoli o Como nella settimana pre derby

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - L'Inter ha battuto il Torino 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia ed accede alla semifinale. Affronterà la vincente di Napoli-Como. Le reti nerazzurre sono state segnate da Bonny nel primo tempo e da Doiuf al 2' della ripresa. Kulenovic ha poi accorciato le distanze. L'Inter affronterà la vincente di Napoli-Como. (ANSA).