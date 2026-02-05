Borghi: “Il Milan è una squadra che ha il compartimento di centro sinistra il motore principale"

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della partita di martedì sera tra Bologna e Milan vinta dai rossoneri per 3-0. Queste le sue parole:

“Parlo di messaggio di gioco dato dal Mila perchè comunque ci sono delle meccaniche, tipo quelle del settore sinistro, che sono pensate, lavorate e poi proposte con efficacia sul campo, perchè il Milan di questa fase, ma direi il Milan in generale, è una squadra che ha il compartimento di centro sinistra il motore principale. Dall’altra parte ci sono giocatori che possono fare la differenza, vedi Saelemaekers, anche qua vittoria doppiamente significativa del Milan perchè ottenuta senza tre elementi primari, il belga, Pulisic e Leao. A destra il Milan arriva, ma è dall’altra parte che si sposta tutto con un giocatore totale come Rabiot, ma poi lo sganciamento di Pavlovic che è una costante, la capacità di Bartesaghi di essere sostegno ma anche equilibratore, e l’attaccante che finisce per pendere sempre da quella parte, sia che sia Leao sia che sia Nkunku”