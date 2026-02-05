Gasp contro Massara, parla Sabatini: "Succede spesso di lamentarsi in pubblico. Ma quella di Gasperini è una strategia, non troppo elegante devo ammettere”

La contrapposizione tra Gasperini e Massara non è un mistero, con l’ex DS del Milan, oggi alla Roma, finito spesso nelle lamentele neanche troppo velate dell’allenatore. Walter Sabatini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dice la sua su questo rapporto:

“È un fenomeno abbastanza ripetitivo nel calcio di oggi. Succede spesso di lamentarsi in pubblico. Ma quello di Gasperini è anche un modo di essere, di negoziare. Credo sia anche una strategia, non troppo elegante devo ammettere”.