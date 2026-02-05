Inter, Chivu: "Proviamo a battere colpo su colpo per il proseguo del cammino di questa stagione"

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Sono contento per la prestazione, per quello che hanno messo in campo, per l'energia e per quello che siamo riusciti a creare. Poi nel finale abbiamo un po' sofferto, è venuto fuori l'orgoglio degli avversari, ma siamo contenti del passaggio del turno" ha dichiarato Cristian Chivu a Italia 1, dopo il passaggio del quarto di finale di Coppa Italia, contro il Torino. L'Inter ha schierato tanti giocatori spesso non titolari perché questa sera "serviva energia, gamba e tutto quello che hai. Sono state scelte in base a chi aveva energie e sono scelte fatte in base a gennaio e febbraio. Faccio i complimenti ai due ragazzi, Cocchi e Kamatè e anche al settore giovanile, posso citare tantissimi ragazzi, faccio complimenti agli allenatori delle giovanili, a Vecchi che sta svolgendo un grande lavoro con ragazzi che tornano utili anche al nostro percorso in questa stagione", ha aggiunto il tecnico.

Poi un accenno al mercato: "La società ha provato fino in fondo a fare quello che abbiamo richiesto. Purtroppo, il mercato è sempre bastardo. Abbiamo 23 giocatori e i ragazzi dell'Under 23 pronti a darci una mano. Proviamo a battere colpo su colpo per il proseguo del cammino di questa stagione". (ANSA).