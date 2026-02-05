Footy Headlines anticipa la quarta maglia del Milan in collaborazione con Slam Jam
Footy Headlines propone in esclusiva quello che sarà il quarto kit PUMA del Milan per la stagione 2025/26. Secondo il sito specializzato in spoiler ed anticipazioni sulle maglie da calcio, il Milan lancerà una quarta maglia speciale che sarà presentata all'inizio di febbraio 2026: si tratta di una collaborazione con Puma e Slam Jam
Con sede a Milano, Slam Jam è un'istituzione riconosciuta a livello mondiale per lo streetwear e la sottocultura urbana. Fondata originariamente a Ferrara nel 1989 da Luca Benini, è considerata una delle più importanti pioniere della scena streetwear in Italia.
