Bologna, Italiano: "Ogni svarione ci costa caro, siamo un po’ leggerini dietro e ci fanno male"

vedi letture

Vincenzo Italiano è stato intervistato da DAZN al termine di Bologna-Milan 0-3. Queste le parole del tecnico degli emiliani:

Sembravate carichi all’inizio, però poi manca continuità nella partita…

“Eravamo fiduciosi di aver preparato una bella partita, arrivavamo da una bella vittoria e avevamo approcciato bene, però riassumendo tutto quello che si è visto oggi e nell’ultimo periodo non stiamo riuscendo a fare due partite di fila di alto livello, con grande attenzione, con grande solidità che avevamo tempo fa in maniera elevate. Ora ogni svarione ci costa caro, siamo un po’ leggerini dietro e ci fanno male. Ma quello che dispiace è di non riuscire in questo momento a mettere insieme due partite fatte bene. L’approccio mi è piaciuto, anche quello del secondo tempo, ma in questo momento non riusciamo a farne una dietro l’altra fatta bene e su questo dobbiamo lavorare. Non si può che loro con una palla in verticale ci mettono in difficoltà… L’avevamo preparato ma non l’abbiamo fatto benissimo”.

La Supercoppa persa ha avuto un impatto?

“Da lì abbiamo perso un po’ di brillantezza, un po’ di solidità, forse qualche certezza che a sprazzi stiamo facendo vedere. In alcune partite siamo stati noi. Ripeto che non riusciamo ad avere questa continuità di prestazione. Mi era piaciuta come l’avevamo preparata, arrivavamo con grande entusiasmo. Sono arrivati anche volti nuovi, ero molto fiducioso. Abbiamo comunque tutto il tempo per mettere le cose a posto, tra alti e bassi se troviamo la chiave possiamo mettere a posto tutto”.