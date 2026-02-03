Pisa, Hiljemark il nuovo allenatore. Il 13 febbraio la sfida col Milan

di Manuel Del Vecchio

"La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark.

Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione".

Questo il comunicato del Pisa, che nei giorni scorsi ha esonerato Alberto Gilardino. Venerdì 13 febbraio ci sarà la sfida con il Milan.