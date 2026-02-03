Bologna, Di Vaio: "Nell’ultimo mese sono mancati i risultati per motivi vari ma la squadra ha dimostrato di essere sempre viva"

Marco Di Vaio, DS del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan. Le sue parole:

Stasera nel riscaldamento abbiamo visto un Bologna veramente carico…

“Siamo ancora a metà campionato, la squadra ci crede. Abbiamo passato il turno in Europa League con un turno in anticipo, anche con qualche rammarico per non essere andati diretti. Potremo difendere la Coppa Italia la prossima settimana… Nell’ultimo mese sono mancati i risultati per motivi vari, magari per qualche errore dei singoli, ma la squadra ha dimostrato di essere sempre viva. Secondo me loro si stanno preparando per una partita contro la seconda della classe, una squadra molto forte, speriamo di tornare a fare punti in casa”.

Come mai la partenza di Immobile?

“Immobile nel nostro progetto doveva essere un giocatore molto importante per far rifiatare Castro e Daillinga. Purtroppo si è fatto male subito, non ha trovato continuità quando è rientrato… È capitata questa occasione e abbiamo deciso di separare le nostre strade, con rammarico. Ma anche lui si è accorto che forse era meglio così”.