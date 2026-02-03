Verso Bologna-Milan, almeno 30mila tifosi al Dall'Ara. Sorpresa tra i convocati rossoblù

Tutto pronto per la sfida tra Bologna e Milan, in programma questa sera al Dall'Ara. Lo stadio dei rossoblù, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà esaurito. Saranno attesi infatti almeno 30mila spettatori nello stadio dei felsinei.

Per quel che riguarda la formazione, convocati subito i tre nuovi acquisti: Joao Mario, Helland e Sohm, anche se quest'ultimo aveva già esordito a Genova nella sconfitta in rimonta contro il Grifone di Daniele De Rossi. Sarà il decimo confronto tra Allegri e Italiano.