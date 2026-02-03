Bologna, Castro: "Dobbiamo tornare ad essere quella squadra che quando le altre venivano qua sapevano che non era facile e non potevano portare neanche mezzo punto"

Santiago Castro, centravanti del Bologna, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro il Milan. Le sue parole:

Non vincete in campionato da tanto, non segni in casa in campionato dalla quarta giornata… Oggi è la serata giusta?

“Sappiamo che è da tanto che non vinciamo, dobbiamo tornare ad essere quella squadra che quando le altre venivano qua sapevano che non era facile e non potevano portare neanche mezzo punto. Stiamo lavorando, stiamo facendo bene. Stasera è difficile. Sono il Milan, sappiamo come giocano: non possiamo dargli mezza palla per neanche mezzo secondo. Io ho segnato tanto fuori casa, oggi sarà una bella serata e speriamo che vada molto bene”.

Com’è stato giocare con Immobile?

“È stato bene con me, ci aiutava con la sua esperienza. Sono stati sei mesi belli, sappiamo che ha vinto tanto e gli auguriamo il meglio”