Bologna, Freuler a Sky: "Milan fortissimo e ben messo in campo. Paghiamo carissimo gli errori"

Al termine del match contro il Milan, Remo Freuler, centrocampista del Bolgona, ha commentato così la sconfitta contro i rossoneri: "Eravamo messi bene in campo fino all'1-0. Paghiamo sempre caro gli errori che commettiamo, sta succedendo da più di un mese".

Sulla partita: "Il Milan è fortissimo e ben messo in campo. Ma gli abbiamo regalato due gol. Il terzo gol è stato una mazzata ad inizio ripresa".

Sui troppi errori: "Se sbaglia uno manca l'aiuto di un compagno. Dobbiamo migliorare subito su questo aspetto. Paghiamo carissimo gli errori".