Bologna, Freuler a Sky: "Milan fortissimo e ben messo in campo. Paghiamo carissimo gli errori"
MilanNews.it
Al termine del match contro il Milan, Remo Freuler, centrocampista del Bolgona, ha commentato così la sconfitta contro i rossoneri: "Eravamo messi bene in campo fino all'1-0. Paghiamo sempre caro gli errori che commettiamo, sta succedendo da più di un mese".
Sulla partita: "Il Milan è fortissimo e ben messo in campo. Ma gli abbiamo regalato due gol. Il terzo gol è stato una mazzata ad inizio ripresa".
Sui troppi errori: "Se sbaglia uno manca l'aiuto di un compagno. Dobbiamo migliorare subito su questo aspetto. Paghiamo carissimo gli errori".
Pubblicità
L'Avversario
Bologna, Di Vaio: "Nell’ultimo mese sono mancati i risultati per motivi vari ma la squadra ha dimostrato di essere sempre viva"
La polizia di Stato di Cremona esegue un arresto di un tifoso interista responsabile del lancio di una bomba carta
Mercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importantedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 LIVE MN - Bologna-Milan (0-3): tasto stop, il Diavolo torna a -5 dall'Inter e si porta a +7 dal quinto posto
2 Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"
4 Mateta-Milan, clamoroso: tre medici diversi hanno votato "no". Ecco qual è il problema serio dell'attaccante
Primo Piano
live mnLIVE MN - Bologna-Milan (0-3): tasto stop, il Diavolo torna a -5 dall'Inter e si porta a +7 dal quinto posto
Tare a DAZN: "Maignan una bandiera del club. Mateta? Problema fisico e abbiamo deciso di non procedere. Futuro? Si vedrà"
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com