Hijlemark allenerà al Pisa ben quattro giocatori più vecchi di lui
MilanNews.it
Venerdì prossimo il Milan sarà ospite del nuovo Pisa di Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del campionato italiano considerando la sua esperienza con le maglie di Genoa e Palermo tra il 2016 ed il 2020. Fino a questo momento, da allenatore, il classe 1992 ha allenato Aalborg ed Elfsborg, viaggiando ad una media di 1,70 punti a partita.
Ci sono diverse curiosità sulla quali soffermarci parlando di Hiljemark. La prima è che l'ex giocatore di Palermo e Genoa allenerà al Pisa 4 giocatori più anziani di lui, ovvero Cuadrado, Nicolas, Caracciolo ed Albiol, mentre venerdì prossimo, in occasione della sfida contro il Milan, sarà più giovane di Terracciano e Modric e coeateno di Fullkrug.
Pubblicità
L'Avversario
Bologna, Castro: "Dobbiamo tornare ad essere quella squadra che quando le altre venivano qua sapevano che non era facile e non potevano portare neanche mezzo punto"
sTARE ALLEGRI! Mi vergogno e chiedo scusa. Due settimane per sognare! 8 gol su 9!di Carlo Pellegatti
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "Ogni tanto Rabiot mi fa arrabbiare. 50 punti da Scudetto? Eh, bisogna vedere l'Inter..."
4 LIVE MN - Fofana: "La canzone per me non l'ho sentita. L'obiettivo non è lottare contro l'Inter, ma di fare meglio dell'anno scorso"
Primo Piano
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com