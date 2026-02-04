Hijlemark allenerà al Pisa ben quattro giocatori più vecchi di lui

Venerdì prossimo il Milan sarà ospite del nuovo Pisa di Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del campionato italiano considerando la sua esperienza con le maglie di Genoa e Palermo tra il 2016 ed il 2020. Fino a questo momento, da allenatore, il classe 1992 ha allenato Aalborg ed Elfsborg, viaggiando ad una media di 1,70 punti a partita.

Ci sono diverse curiosità sulla quali soffermarci parlando di Hiljemark. La prima è che l'ex giocatore di Palermo e Genoa allenerà al Pisa 4 giocatori più anziani di lui, ovvero Cuadrado, Nicolas, Caracciolo ed Albiol, mentre venerdì prossimo, in occasione della sfida contro il Milan, sarà più giovane di Terracciano e Modric e coeateno di Fullkrug.