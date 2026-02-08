Pisa, Marius Marin salterà il Milan per squalifica
Il Pisa, prossimo avversario del Milan in campionato (venerdì alle 20.45 in Toscana), ha pareggiato 0-0 contro l'Hellas Verona. Nel finale del match, Marius Marin, centrocampista della squadra nerazzurra, è stato ammonito: il giocatore rumeno era diffidato e quindi sarà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Non ci sarà dunque contro i rossoneri di Max Allegri.
Questo il programma della 25^ giornata di Serie A:
PISA-MILAN venerdì 13 febbraio ore 20.45
COMO-FIORENTINA sabato 14 febbraio ore 15
LAZIO-ATALANTA sabato 14 febbraio ore 18
INTER-JUVENTUS sabato 14 febbraio ore 20.45
UDINESE-SASSUOLO domenica 15 febbraio ore 12.30
CREMONESE-GENOA domenica 15 febbraio ore 15
PARMA-VERONA domenica 15 febbraio ore 15
TORINO-BOLOGNA domenica 15 febbraio ore 18
NAPOLI-ROMA domenica 15 febbraio ore 20.45
CAGLIARI-LECCE lunedì 16 febbraio ore 20.45
