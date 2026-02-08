Si avvicina il rientro di Santi. Gimenez: "Milan, mi manchi ma ci siamo quasi"
MilanNews.it
Da Atalanta-Milan di fine ottobre 2025 Santiago Gimenez non ha più disputato una partita ufficiale con il Milan. Il centravanti messicano è rimasto fuori a lungo prima dell'importante decisione sull'intervento alla caviglia.
Santi giocava con tanto dolore da mesi e l'operazione dovrebbe aver risolto il problema in via definitiva. Non manca molto al suo ritorno in campo, come dice lui stesso su Instagram con un messaggio d'amore rivolto al mondo rossonero: "Mi manchi, ma ci siamo quasi".
Pubblicità
News
MN - Ravezzani: "Se l'Inter va avanti in Champions League, perdendo energie, e di conseguenza punti, il Milan potrebbe avere chance Scudetto"
Le più lette
2 MN - Ravezzani: "Se l'Inter va avanti in Champions League, perdendo energie, e di conseguenza punti, il Milan potrebbe avere chance Scudetto"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com