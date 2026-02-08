Serie A, il programma di giornata: Inter e Juve tra pomeriggio e sera
Questo il il programma completo della 24esima giornata, che vedrà Milan e Como riposare vista l'impossibilità di giocare il match a San Siro proprio visto l'utilizzo dell'impianto per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi:
VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0
SABATO 7/02
Genoa-Napoli 2-3
Fiorentina-Torino 2-2
DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN
LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 55 (23)
2. Milan 50 (23)
3. Napoli 49 (24)
4. Juventus 45 (23)
5. Roma 43 (23)
6. Como 41 (23)
7. Atalanta 36 (23)
8. Lazio 32 (23)
9. Udinese 32 (23)
10. Bologna 30 (23)
11. Sassuolo 29 (23)
12. Cagliari 28 (23)
13. Torino 27 (24)
14. Cremonese 23 (23)
15. Parma 23 (23)
16. Genoa 23 (24)
17. Lecce 18 (23)
18. Fiorentina 18 (24)
19.Pisa 15 (24)
20. Hellas Verona 15 (24)
