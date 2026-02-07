Montervino elogia Modric: "Al Milan fa comunque la differenza nonostante i 40 anni"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Radio Marte del Napoli, facendo un paragone con il centrocampo del Milan:“Lobotka e McTominay compongono un centrocampo straordinario: quantità, qualità, capacità di inserimento, capacità offensiva. Lobotka fa parte dei giocatori in quel ruolo tra i primi cinque in Europa e può fare il bene di ogni squadra. Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni. Giocatori come Lobotka possono fare benissimo anche fino ai 38 anni e non mi meraviglia che la Juve abbia messo gli occhi sul centrocampista. Se fossi nel Napoli, lavorerei al suo rinnovo ma anche a scovare un talento che possa prenderne il posto in chiave futura.

Genoa-Napoli, l’insidia più grossa per il Napoli è De Rossi: grandissimo allenatore, riesce a tirar fuori il massimo da ogni calciatore, di conseguenza mi preoccuperei della lettura della partita che farà l’allenatore del Genoa. In ogni caso, i valori in campo sono molto diversi: il Napoli deve andare lì e vincere la partita. Ho ricordi ancora molto belli legati a quel match con il Genoa che permise ad entrambe di essere promosse in Serie A”.

FUTURO INCERTO?

Il futuro resta oggi un’incognita, ma positiva. Tanto se non tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del croato, e da quello che sarà il suo post mondiale con la Croazia. Non ha un valore minore anche la posizione che il Milan otterrà in classifica a maggio. Un altro ipotetico scenario per Luka, potrebbe essere il sogno di poter giocare la Champions col Milan, la squadra che ha sempre seguito e tifato da bambino.