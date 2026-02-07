F. Galli: "Ciò che mi ha particolarmente colpito è stata la qualità delle prestazioni di Athekame, De Winter e Nkunku"

Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso nel suo editoriale per MilanNews.it su tre singoli di Bologna-Milan: "Ciò che mi ha particolarmente colpito è stata la qualità delle prestazioni di Athekame, De Winter e Nkunku: il primo soltanto alla seconda presenza da titolare, è stato padrone della fascia destra, bravo a rifornire di cross i nostri attaccanti e applicato nel difendere; il secondo, accompagnato da qualche perplessità, è stato continuo e solido, privo di sbavature, spesso di fronte a Rowe, il più intraprendente fra gli attaccanti avversari; il terzo è stato finalmente determinato e continuo all’interno di una partita, a dispetto delle voci di mercato, e bravo nell’intesa con Loftus e compagni nonché, non dimentichiamolo, autore del suo quinto goal in campionato. Tre giocatori, insomma, che sono sembrati completamente inseriti nel piano gara della partita, esattamente come i titolari veterani".

MONSIEUR GOL

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Nkunku, Monsieur gol". Dopo una prima parte di stagione molto deludente, l'attaccante francese, che durante il mercato invernale sembrava essere in procinto di lasciare il Milan, si è finalmente sbloccato in Serie A e ha realizzato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato in cui è sceso in campo. L'ultima marcatura è arrivata martedì in casa del Bologna con un gol su rigore.

Come riporta Opta, Christopher Nkunku ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League.