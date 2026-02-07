Gautieri: "Il Milan sta dimostrando di essere forte sia in casa che fuori"

Carmine Gautieri, allenatore, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla corsa Scudetto: "L’Inter mi ha fatto una buonissima impressione anche a Cremona, giocando con le seconde linee che in molte squadre sarebbero titolari. Il Milan sta dimostrando di essere forte sia in casa che fuori. Per me l’Inter ha qualcosina in più, come l’anno scorso, anche se poi lo scudetto l’ha vinto il Napoli grazie anche a un allenatore determinante. Il campionato è ancora lungo: Inter, Milan e Napoli sono le squadre che si giocheranno lo scudetto."

Perché Vergara ha trovato spazio solo ora?

"Credo sia arrivato il momento giusto per giocare. Quando hai una rosa come quella del Napoli, con giocatori importanti come Politano o Neres, è normale che un allenatore inizialmente punti su di loro. Detto questo, Vergara sta dimostrando di essere un giocatore importante. Non bisogna avere fretta: tanti ragazzi hanno fatto bene all’inizio e poi sono stati bocciati al primo errore. Questo ragazzo va aspettato anche nei momenti di difficoltà."

Dal punto di vista mentale, Vergara è pronto per Napoli?

"Mi sembra avere la testa giusta: ha fame, ma anche equilibrio mentale. E a Napoli l’equilibrio mentale è fondamentale. Oggi sta rendendo perché Conte lo sta mettendo nelle condizioni migliori per esprimersi. Va cresciuto, va aspettato: se sbaglia qualche partita non deve essere bocciato, perché in Italia spesso si viene rimandati al mittente troppo in fretta, ed è un errore enorme."

L’aspetto mediatico può condizionarlo?

"Io credo di no. È un ragazzo serio, tranquillo, consapevole di quello che può fare. Si parla già di nazionale, ma deve capire che oggi tutti gli stanno attorno perché sta facendo bene, perché gioca nel Napoli e perché fa la differenza. Deve mantenere umiltà, mentalità e intelligenza. Quando arrivano i momenti difficili, il calcio spesso ti volta le spalle. Sembra avere anche una famiglia solida alle spalle, che lo aiuta a gestire tutto questo."