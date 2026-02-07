Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: finisce in parità lo scontro salvezza

Oggi alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

Niente soprasso ai danni del Lecce e zona retrocessione cristallizzata. Fiorentina-Torino termina 2-2, con i granata che pareggiano nei minuti di recupero con Maripan.

Apre le danze Casadei a metà primo tempo, poi la Viola la ribalta completamente nel giro di cinque minuti, ad inizio ripresa, con Solomon e Kean. Al 94’ il sussulto granata con Maripan per il 2-2 finale.