Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: finisce in parità lo scontro salvezza
Niente soprasso ai danni del Lecce e zona retrocessione cristallizzata. Fiorentina-Torino termina 2-2, con i granata che pareggiano nei minuti di recupero con Maripan.
Apre le danze Casadei a metà primo tempo, poi la Viola la ribalta completamente nel giro di cinque minuti, ad inizio ripresa, con Solomon e Kean. Al 94’ il sussulto granata con Maripan per il 2-2 finale.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Di Stefano: "Ricordo un’intervista a Pioli: “Volevo vincere partite 1-0, ma questa squadra deve segnare un gol in più dell’avversario'. Con Allegri non funziona così"
4 I procuratori vogliono evitare il Milan per le visite mediche? Branchini: "No. Menomale che le fanno rigide così evitano problemi a tutti"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com