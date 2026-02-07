Serie A, la classifica aggiornata dopo Fiorentina-Torino 2-2
Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo Fiorentina-Torino 2-2.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 55 (23)
2. Milan 50 (23)
3. Napoli 49 (24)
4. Juventus 45 (23)
5. Roma 43 (23)
6. Como 41 (23)
7. Atalanta 36 (23)
8. Lazio 32 (23)
9. Udinese 32 (23)
10. Bologna 30 (23)
11. Sassuolo 29 (23)
12. Cagliari 28 (23)
13. Torino 27 (24)
14. Cremonese 23 (23)
15. Parma 23 (23)
16. Genoa 23 (24)
17. Lecce 18 (23)
18. Fiorentina 18 (24)
19.Pisa 15 (24)
20. Hellas Verona 15 (24)
