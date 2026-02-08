Baresi sullo stato di salute: "Sto molto meglio, il peggio è passato"

Una delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio l'ingresso della torcia olimpica nello stadio nelle mani di Franco Baresi e Beppe Bergomi, due grandi capitani della storia di Milan e Inter, che hanno fatto da padroni di casa. In particolare è stato bello rivedere lo storico numero 6 milanista che da un anno a questa parte combatte con una malattia.

Le parole di Franco Baresi sulla sua malattia: "Come sto? Sto meglio, molto meglio. Il peggio è passato, anche se è stata dura. Essere un atleta mi ha aiutato a lottare, e il mio corpo mi ha permesso di resistere. Io ho sempre lottato, in campo e fuori. Nessuno mi ha mai regalato niente. La cosa più difficile accettare è che tutto cambi in un istante. Nessuno lo mette in conto, prima che succeda. Nessuno è davvero pronto ad affrontarlo, però poi si deve, non c’è scelta. Ma adesso i miei polmoni funzionano di nuovo bene, e penso solo al futuro. L’accoglienza? La gente sa quello che mi è successo, e io so che la gente lo sa. Non c’è bisogno di tante parole. Il calore mi è arrivato addosso fortissimo"