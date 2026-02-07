Maignan e il rinnovo “spiazzante”… per gli altri: ricordate le voci su Juve e Inter ?

vedi letture

Esattamente 7 giorni fa, in quel di Casa Milan, tra le 16:30 e le 18:30, veniva firmato il rinnovo di contratto da parte del portiere e capitano rossonero Mike Maignan, che lo ha legato a questi colori fino al 30 giugno 2031. Ma facciamo non uno, non due ma ben tre passi indietro. Quest'estate la cessione sembrava ormai cosa fatta per il francese, con il Chelsea che spingeva per averlo, nonostante le offerte al ribasso, e con la non volontà di Maignan di rinnovare il proprio rinnovo. Mancata la cessione, il pericolo sembrava solo rimandato e non scampato, e non erano solo i tifosi rossoneri a pensarlo. La società però, insieme ad un fondamentale aiuto da parte del mister Massimiliano Allegri che più volte ha parlato vis a vis col suo portiere, agiva nell'ombra, senza fare proclami e senza mettere i manifesti, per cercare una soluzione che mettesse d'accordo tutti, società, allenatore, giocatore e tifosi.

SONDAGGI INTER E JUVE, VE LI RICORDATE ?

Non è fantamercato o una nostra invenzione, ricorderete bene le prime pagine di diversi quotidiani sportivi e di vari giornalisti che, sfregandosi le mani e facendosi venire l'acquolina alla bocca, speravano e pensavano di poter strappare al Milan un fuoriclasse a parametro zero. Certamente il passato avrà ingannato coloro che ci speravano, dal caso Donnarumma, passato al PSG a parametro zero, al caso Calhanoglu, che decise di trasferirsi all'Inter per mezzo milione d'ingaggio in più, lasciando il Milan con un pugno di mosche in mano. Si parlava di "Sogno Inter" o di "Obiettivo Juve", le due squadre con più rivalità calcistica con i rossoneri, non nominate per caso ma per preparare il terreno cercando di creare confusione e instabilità all'interno del mondo rossoneri. E così erano pronti, protagonisti e addetti ai lavori, ad aspettare e ad approfittare del crollo ormai annunciato del Milan.

E INVECE... 2031

Niente di tutto ciò però è successo, sfortunatamente per chi si era fatto la bocca e sognava di vedere Mike indossare una maglia con delle strisce di colore diverso dal rosso vicino a quelle nere. Con un grande lavoro societario e un riconoscimento più che meritato, il capitano ha accettato la proposta e ha deciso di prolungare il suo contratto con il Milan, diventando il giocatore più pagato insieme a Leao. Questa volta, dopo gli errori o meglio dopo le scelte del passato, è il Milan a esultare e far rimanere un po' così chi ormai aveva deciso dovesse finire in un modo diverso questa storia. Oggi più che mai Maignan è un pilastro fondamentale della difesa, della squadra e della società in generale, pronto a parare critiche e tiri almeno fino a giugno 2031.