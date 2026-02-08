Baresi sull'essere tedoforo: "Io e Bergomi siamo stati bravi a mantenere il segreto"

Una delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio l'ingresso della torcia olimpica nello stadio nelle mani di Franco Baresi e Beppe Bergomi, due grandi capitani della storia di Milan e Inter, che hanno fatto da padroni di casa. In particolare è stato bello rivedere lo storico numero 6 milanista che da un anno a questa parte combatte con una malattia.

Le parole di Franco Baresi su quando gli è stato detto di essere tedoforo: "Quando l’ho saputo? Un mese e mezzo fa, più o meno: mi ha telefonato il presidente del Coni. Io ho risposto: “Siete sicuri?, guardate che non sono tanto in forma”. “Tranquillo”, mi ha detto il presidente, “non dovrai fare troppa strada”. E così è stato. Un grande onore, del tutto inatteso. Se sapevo che lo avrei condiviso con Bergomi? All’inizio, no. L’ho scoperto dopo. E siamo stati bravi a mantenere il segreto, davvero questa cosa non la sapeva nessuno"