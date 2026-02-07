Cuomo: "La storia di De Winter mi ricorda l’anno dello Scudetto, quando tutti pensavano fosse fondamentale l’acquisto di un difensore"

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanVibes su Koni De Winter: “Nel gioco delle figurine De Winter vale più di Tomori, la difesa del Milan non si sorregge con la qualità del singolo, ma con l’equilibrio, l’alchimia, le misure. Allegri punta su De Winter pe dare continuità alle ultime partite, fa un discorso di dare continuità e solidità al reparto. La storia di Koni mi ricorda l’anno dello scudetto, quando tutti pensavano fosse fondamentale l’acquisto di un difensore, quando si fa male Kjaer e poi nasce la coppia Tomori-Kalulu e diventa certezza. Io l’assillo di dover prendere un difensore non ce l’ho, il problema del Milan come rosa è più a livello numerico. Fare mercato tanto per non ha senso, ha avuto senso acquisto di Fullkrug, prendere Niclas dieci giorni prima dell’inizio di mercato e averlo il 2 gennaio schierabile è stato autentico miracolo di Tare e sta portando i suoi frutti. Come è entrato Fullkrug a Roma e Como lo vedi che è un giocatore che fa rumore.

Sicuramente mancano i gol dai centrocampisti, Ricci è una bella scoperta, è la dimostrazione di quanto Allegri sia l’allenatore giusto per questa squadra; Allegri cerca di valorizzarlo in altro ruolo, è operazione win-win. Adesso Ricci sa fare un ruolo in più. L’unico problema del centrocampo del Milan è che non hai i gol che avevi previsto, oggi se non hai i gol di Pulisic e Leao fai sempre più fatica”.