Milan, scattato l'obbligo di riscatto di Jimenez: ecco quanto incasseranno i rossoneri

vedi letture

Alex Jimenez è di fatto un nuovo giocatore del Bournemouth: ieri, sabato 7 febbraio 2026, con la titolarità contro l'Aston Villa (in campo per 86', gara terminata 1-1), sono state infatti rispettate tutte le condizioni stipulate dal Milan e dal club inglese la scorsa estate per l'obbligo di riscatto del giovane terzino. Lo scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio che aggiunge poi anche le cifre del riscatto: 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Va ricordato però che non tutti questi soldi finiranno nelle casse del Milan: la metà infatti spetta al Real Madrid che, quando aveva ceduto lo spagnolo al Diavolo, si era assicurato il 50% sulla rivendita. In questa stagione, fino a questo momento, Jimenez ha collezionato 22 presenze con il Bournemouth tra Premier League e FA Cup e ha segnato anche un gol (in campionato lo scorso 24 gennaio contro il Liverpool). Termina così l'avventura in rossonero del terzino che era sbarcato a Milanello nell'estate del 2023.