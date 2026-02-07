Serie A, Genoa-Napoli 2-3: azzurri salvati da un rigore al novantesimo, rabbia liguri

Serie A, Genoa-Napoli 2-3: azzurri salvati da un rigore al novantesimo, rabbia liguriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:13L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Partita folle quella tra Genoa e Napoli a Marassi, con i padroni di casa che vanno in vantaggio immediatamente su rigore con Malinovsky dopo una follia totale di Buongiorno. La squadra di Conte la ribalta in due minuti con Hojlund prima e McTominay poi.

Nella ripresa ancora un errore clamoroso di Buongiorno e Colombo ringrazia, portando momentaneamente la partita sul 2-2. Ad un minuto e mezzo dalla fine Cornet pizzica Vergara in area di rigore, dopo un'OFR l'arbitro assegna un calcio di rigore che fa infuriare i genoani. Hojlund tira malissimo ma realizza comunque con la complicità del portiere. Vince Conte e respira il Napoli, nonostante l'espulsione di Juan Jesus nella ripresa e l'infortunio di McTominay.