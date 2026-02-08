Rabiot, che numeri! Il leader insostituibile del Milan di Allegri

vedi letture

Quello che stiamo vedendo al Milan è il miglior Rabiot di sempre? A rispondere a questa domanda martedì dopo il 3-0 del Diavolo in casa del Bologna è stato lo stesso Adrien che ha confermato di sentirsi molto bene, ma ha spiegato anche che lavora ogni giorno perchè è convinto di poter crescere ancora. Il francese è stato fortemente voluto in estate da Max Allegri che non appena è sbarcato a Milanello glI ha dato subito un posto in campo.

CHE NUMERI! - Per il livornese, Rabiot è davvero insostituibile: sempre titolare a parte una volta (in casa della Fiorentina perchè non era al top per un problemino al piede) e mai sostituito quando ha giocato. Ci sono poi dei numeri che fanno capire bene quanto sia fondamentale l'ex Marsiglia per la formazione rossonero: "Nessuno al Milan lo batte per distanza media percorsa a partita, 10,9 chilometri. Tanta corsa, a cui ovviamente abbina qualità. Tra i rossoneri, il francese è primo in campionato per assist (4) e premi di migliore in campo (3 come Pulisic, Maignan e Modric), secondo per dribbling riusciti a partita (0,8, dietro a Saelemaekers con 1,7) e media voto Gazzetta (6,73, dietro a Modric con 6,80). Tutto senza rinunciare naturalmente alla sostanza. Rabiot non ha paura di andare al contrasto e neanche di usare le maniere forti: con 1,2 falli a partita è il milanista più 'scorretto'" ha scritto nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport.

GOLEADOR - Se non vi bastano questi numeri, ci sono altre due statistiche che sono emerse dopo la rete di Rabiot martedì contro il Bologna: dallo scorso dicembre, Adrien è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A (sette, quattro reti e tre assist per il francese). Inoltre, Opta riferisce che solo Lautaro Martinez (otto) ha partecipato a più gol in trasferta del centrocampista rossonero in questa Serie A (sette come Christian Pulisic e Nico Paz, quattro reti e tre assist per il francese). Se questo è il miglior Rabiot di sempre non si sa, ma di certo è proprio tanta roba.