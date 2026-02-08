Lazio, continua la protesta: invitati i tifosi a lasciare l’Olimpico vuoto anche con l’Atalanta

Questa sera la Lazio scenderà in campo allo Stadium per la sfida alla Juventus. Un'annata molto difficile e particolare per Sarri e i suoi che sono momentaneamente all'ottavo posto con 32 punti, a -9 dalla zona Europa. Nella partita precedente, contro il Genoa, i tifosi della curva, insieme a tutto il resto dello stadio, hanno deciso di lasciare vuoto l'Olimpico disertando di fatto la partita. Risultato? Poco più di 2000 spettatori e un ambiente gelido, che si è perso la vittoria al 100' con il rigore di Cataldi.

Per la prossima partita, Lazio-Atalanta che si giocherà sabato 14 alle 18:00, il tifo organizzato ha ribadito la decisione dello sciopero e invita tutti gli altri tifosi a prendere parte all'iniziativa. Una situazione non facile e che sicuramente non gioverà ai biancocelesti ma la protesta dei tifosi contro Lotito è ormai arrivata all'estremo.