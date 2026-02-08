MN - Talarico: "Questi sei mesi a Catanzaro gli serviranno da vetrina"

Alphadjo Cissè è stata la sorpresa del calciomercato invernale del Milan, anche perché il giovane talento italiano, classe 2006, è stato strappato alla concorrenza del PSV per quasi 10 milioni di euro. Del trequartista, oggi in prestito al Catanzaro, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de Il Corriere dello Sport Carlo Talarico.

Il Milan ha deciso di lasciarlo in prestito a Catanzaro per questi ultimi mesi di stagione

"Saranno una sua personale vetrina indipendentemente dal Catanzaro, con il quale vuole fare bene. In questo periodo ci si renderà conto del suo carattere, perché potrebbe dire "Tanto io il contratto con il Milan l'ho firmato", ma sono sicuro che lui voglia farsi conoscere ancora meglio perché i mezzi li ha".