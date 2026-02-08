MN - Talarico sicuro: “Cissè ha grandi margini di crescita, va plasmato”

vedi letture

Alphadjo Cissè è stata la sorpresa del calciomercato invernale del Milan, anche perché il giovane talento italiano, classe 2006, è stato strappato alla concorrenza del PSV per quasi 10 milioni di euro. Del trequartista, oggi in prestito al Catanzaro, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de Il Corriere dello Sport Carlo Talarico.

È già pronto per il Milan?

"Quest'anno sta facendo esperienza a Catanzaro. Tornando a parlare del ragazzo è un trequartista, una seconda punta. Non lo vedrei bene come centro boa. Comunque ha un piede fatato, morbido, ha mezzi. A volte vuole strafare, ma ha 19 anni, e questo dice tutto. Ha margine di crescita, tante possibilità, ma soprattutto è un ragazzo che andando fuori dal campo sà da dove proviene. Ha sofferto, papà operaio, mamma che fa le pulizie...insomma, non è un divo. Rimane sulle sue, ma salta l'uomo che è una bellezza (ride, ndr), è imprevedibile. Alle volte vuole strafare, ha foga come dimostra qualche cartellino di troppo. Ma va plasmato, ed ha bisogno di questi ultimi 5 mesi che gli mancano".