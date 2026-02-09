Attacco Milan, le nomination. Tuttosport: "Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus"

Fallito, per ovvi motivi, l'assalto a Jean-Philippe Mateta, il Milan comincia a guardarsi intorno in vista del prossimo calciomercato estivo per rinforzare e completare l'attacco di Massimiliano Allegri, in attesa di risposte non solo da parte dei vari Fullkrug e Nkunku, ma anche di Santiago Gimenez, prossimo al ritorno.

Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare ci sono tre nomi in particolare, come svelato questa mattina dai colleghi di Tuttosport: "Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus". I primi due sono giocatori che Allegri conosce molto bene considerati i trascorsi alla Juventus, mentre il terzo, il brasiliano, non sembra intenzionato a rinnovare con l'Arsenal, e quindi potrebbe diventare una ghiotta opportunità sulla quale potersi fiondare, a patto che stia bene fisicamente.