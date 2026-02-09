Qui Milanello. La Gazzetta: "Ieri ripresa: Leao in gruppo"
Ieri il Milan si è ritrovato a Milanello dopo 3 giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri per cominciare a preparare la trasferta di Pisa in programma venerdì. Dal centro sportivo di Carnago arrivano notizie sia buone che da interpretare, ma comunque è ancora troppo presto per sentenziare chi si sarà o no alla Cetilar Arena, anche perché con oggi la formazione rossonera ha davanti a sé altri 3 giorni per prepararsi al meglio.
In merito alle notizie pervenute da Milanello, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Ieri ripresa: Leao in gruppo", a differenza, invece, di Saelemaekers e Pulisic, che hanno continuato a svolgere lavoro personalizzato per cercare di recuperare il prima possibile dai rispettivi fastidi muscolari.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
